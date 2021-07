Lo Zan spiegato ai Ferragnez

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel pomeriggio di ieri, qualche ora prima che la nostra attenzione fosse interamente catturata dalla sfida tra Italia e Spagna, il dibattito politico è stato monopolizzato da un duello senza esclusione di colpi andato in scena, rullo di tamburi, tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi. L’oggetto dello scontro coincide con un tema che si trova in cima all’agenda dei lavori parlamentari. E la ragione dello scazzo tra Ferragni e Renzi, neanche a dirlo, ha a che fare con le posizioni divergenti dei due sul ddl Zan. Ferragni, senza mezzi termini, supportata dal marito Fedez, ha accusato Matteo Renzi di essere il mandante, insieme con Matteo Salvini, di un’azione politica oscena, finalizzata a ...

Il Fatto Quotidiano

La calendarizzazione del ddl, ancora, è stata bocciata anche da Andrea Ostellari, esponente della Lega e presidente della Commissione Giustizia in Senato, che ha: 'Il fatto che Pd, M5s e ...di Niccolò Magnani) Ddlvoto Senato dal 13 luglio/ No accordo, rischio ostruzionismo: Pd sfida ... La Russa di FdI ha: "Ci ha fatto un'ottima impressione, per noi non ci sono problemi" . ...Da una parte restano Lega, Fi e Fdi, da sempre critiche con la norma Zan, accusata di essere una misura di legge ... "Siamo intervenuti – aveva spiegato – sull'articolo 1 con una sintesi tra le varie .... CRV - Consiglio veneto: 17 mozioni al voto, 11 approvate, sì a difesa famiglia naturale (Arv) Venezia 6 lug. 2021 – L ...