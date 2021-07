Highlights e gol Argentina-Colombia 4-3 (dopo calci di rigore): Copa America 2021 (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Argentina-Colombia, semifinale di Copa America 2021 che incorona l’Albiceleste di Scaloni ai calci di rigore. Le reti di Lautaro (7?) e Diaz (61?) decidono i 90? regolamentari e trascinano il verdetto ai tiri dal dischetto. Per l’Argentina sbaglia solo De Paul. Ma c’è Martinez a salvare su Sanchez, Mina e Cardona. Sarà Argentina-Brasile in finale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Glie le azioni salienti di, semifinale diche incorona l’Albiceleste di Scaloni aidi. Le reti di Lautaro (7?) e Diaz (61?) decidono i 90? regolamentari e trascinano il verdetto ai tiri dal dischetto. Per l’sbaglia solo De Paul. Ma c’è Martinez a salvare su Sanchez, Mina e Cardona. Sarà-Brasile in finale. SportFace.

