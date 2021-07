Governare il futuro. Cari politici state attenti. L’intelligenza artificiale vi osserva

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Forse questa è la volta buona che i decisori pubblici tutti converranno sull’opportunità di sospendere il ricorso a soluzioni di riconoscimento facciale intelligente.In Belgio è in corso un esperimento che sta facendo discutere e che ha trasformato i parlamentari in cavie da laboratorio sulle quali sperimentare un sistema di riconoscimento facciale intelligente. Sono, purtroppo, anni che in Cina il Governo minaccia di usare e talvolta usa per davvero soluzioni di riconoscimento facciale e emotivo diversamente intelligenti che hanno l’obiettivo di scrutare senza sosta gli studenti in aula a caccia di quelli che si distraggono.La pratica, naturalmente, non ha mancato di sollevare le proteste ...