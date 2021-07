Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2021 Napoli: programma, orari, tv, calendario completo (Di mercoledì 7 luglio 2021) I Campionati Italiani Assoluti 2021 di Ginnastica artistica si disputeranno al PalaVesuvio di Napoli nel weekend del 10-11 luglio. Sarà ancora una volta l’impianto del capoluogo campano a ospitare l’appuntamento che assegna i tricolori, proprio come era successo lo scorso autunno. Questa struttura ha ormai monopolizzato la Polvere di Magnesio alle nostre latitudini, considerando anche le tante tappe di Serie A disputate, e nel 2024 andranno in scena anche gli Europei. Si tratta di un appuntamento decisamente importante perché è l’ultima gara prima delle Olimpiadi di Tokyo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) IAssolutidisi disputeranno al PalaVesuvio dinel weekend del 10-11 luglio. Sarà ancora una volta l’impianto del capoluogo campano a ospitare l’appuntamento che assegna i tricolori, proprio come era successo lo scorso autunno. Questa struttura ha ormai monopolizzato la Polvere di Magnesio alle nostre latitudini, considerando anche le tante tappe di Serie A disputate, e nel 2024 andranno in scena anche gli Europei. Si tratta di un appuntamento decisamente importante perché è l’ultima gara prima delle Olimpiadi di Tokyo ...

Advertising

nicodiangevlo : grande shoutout a cloud che si è sopportata i miei sproloqui notturni sulla ginnastica artistica - SCyranoDB : @lupa_cap Io ricordo e accetto anche le sconfitte, come quelle del 2008 e del 2012. Un rivale è superiore quando vi… - sottonepermar : @ktIovis oddio stra tanti ho provato karate ginnastica artistica e nuoto e poi facevo sci ora non faccio nulla hai un animale preferito - BluediRussia : Rega se alle Olimpiadi non vi guardate la ginnastica artistica non vi parlo più. - OTB91_ : morata si è dato alla ginnastica artistica con questi salti? -