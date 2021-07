Euro 2020, Danimarca battuta 2 - 1 ai supplementari: la finale sarà Italia - Inghilterra (Di mercoledì 7 luglio 2021) Euro 2020 è il torneo delle autoreti, come quella di Kjaer che aveva vanificato la prodezza balistica di Damsgaard da punizione ma è anche il torneo dei rigori sbagliati, come quello di Kane ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021)è il torneo delle autoreti, come quella di Kjaer che aveva vanificato la prodezza balistica di Damsgaard da punizione ma è anche il torneo dei rigori sbagliati, come quello di Kane ...

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - RadovanIII2 : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - mikemoratinos : RT @SkySport: ?? LA FINALE DEGLI EURO 2020 PRENDE FORMA ???? ITALIA-INGHILTERRA ?????????????? ?? L’11 luglio a WEMBLEY ?? ? ? Nascono i gaglierdetti d… -