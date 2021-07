Esposito su Insigne: ”Credo che ADL faccia un sacrificio e gli rinnovi il contratto” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Esposito: Il Napoli deve ripartire da Insigne, al termine dell’Europeo si incontreranno sicuramente. Da parte del giocatore Credo ci sia tutta la voglia di restare e continuare con la maglia partenopea Massimiliano Esposito, ex calciatore di Napoli e Lazio, è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio. Queste le sue parole: SU Insigne “Insigne sta disputando un Europeo importante, positivo. Mancini ha preferito lui come falso nove che Belotti, e questo fa capire come la ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 7 luglio 2021): Il Napoli deve ripartire da, al termine dell’Europeo si incontreranno sicuramente. Da parte del giocatoreci sia tutta la voglia di restare e continuare con la maglia partenopea Massimiliano, ex calciatore di Napoli e Lazio, è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio. Queste le sue parole: SUsta disputando un Europeo importante, positivo. Mancini ha preferito lui come falso nove che Belotti, e questo fa capire come la ...

