Donne della Resistenza: le staffette partigiane e le combattenti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Erano delle combattenti, mogli e madri, erano le Donne della Resistenza italiana, erano le staffette partigiane. Dal 1943 al 1945, più di 53 mila Donne parteciparono attivamente alle azioni di guerriglia per liberare l'Italia dal nazifascismo, durante uno dei periodi più bui della storia del nostro Paese. Sono state arrestate e condannate, alcune di loro uccise e brutalmente fucilate. Altre, invece, sono state deportate nei campi di concentramento. Solo perché stavano cercando di restituire la dignità e la libertà al nostro Paese. Avevano sogni grandi e ...

