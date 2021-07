Djokovic-Fucsovics in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2021

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Novake Martonsi affrontano ai quarti di finale di. Il numero uno al mondo ha lasciato poco per strada e punta alla semifinale dove se la vedrebbe con uno tra Shapovalov e Karen Khachanov. Il match va in scena nella giornata odierna, mercoledì 7 luglio, alle 14:30 sul campo centrale. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 205), con livefruibile dagli abbonati mediante la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con approfondimenti e ...

Advertising

TennisWorldit : Fucsovics spiega le differenze tra Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic - andreastoolbox : Fucsovics lancia la sfida a Djokovic: 'Novak tira fuori il meglio di me' - TennisWorldit : Fucsovics lancia la sfida a Djokovic: 'Novak tira fuori il meglio di me' - laalcolizzata1 : RT @realpeppons: Il vincente del match contro #Musetti e quello del match contro #Sinner, rispettivamente #Hurkacz e #Fucsovics sono ai qua… - danielelozzi : Ecco i quarti del tabellone maschile di #Wimbledon ????: #Djokovic [1] ???? - #Fucsovics ???? #Kachanov [25] ???? -… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic Fucsovics

Tennis World Italia

SRB vs M.HUN R. Federer SUI vs H. Hurkacz POL No.1 Court " Ore: 2:00pm K. Khachanov RUS vs D. Shapovalov CAN M. Berrettini ITA vs F. Auger - Aliassime CAN No.2 Court " Ore: 12:...Nella metà alta di tabellone c'è Novak, che dopo un torneo sostanzialmente immacolato sfida uno dei giocatori più sorprendenti (ma non troppo) finora, l'ungherese Marton(...C'è stato un solo italiano che, nella storia, è riuscito a raggiungere la semifinale a Wimbledon: Nicola Pietrangeli, 61 anni fa. E l'uomo che, per alcuni anni, regnò sulla terra rossa andò anche vici ...Vedremo poi all’opera negli altri quarti di finale del tabellone maschile il n.1 del mondo Novak Djokovic opposto alla sorpresa Marton Fucsovics e poi il “Maestro” Roger Federer che affronterà il ...