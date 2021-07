Coronavirus in Campania, i dati del 6 luglio: 208 nuovi positivi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 6 luglio dell’unità di Crisi regionale riporta 208 positivi su 8.399 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi del giorno al Coronavirus in Campania sono 208. I tamponi molecolari del giorno sono 8.399 e quelli antigenici 5.034. Due i nuovi decessi Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 luglio 2021)in: il bollettino di ieri 6dell’unità di Crisi regionale riporta 208su 8.399 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della regioneha reso noto che idel giorno alinsono 208. I tamponi molecolari del giorno sono 8.399 e quelli antigenici 5.034. Due idecessi

