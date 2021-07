Arzano | Lucia picchiata fino alla morte durante il lockdown dall’ex | chiesti 20 anni di reclusione

Advertising

Le continue violenze fisiche avrebbero devastato il corpo diche, giunta in ospedale per ... Per lui, 47enne diarrestato lo scorso ottobre dai Carabinieri, stando a quanto rende noto l'...... il 47enne di(Napoli) arrestato dai carabinieri il 15 ottobre 2020 con l'accusa di avere aggredito e picchiato a morte la compagna,Caiazza, deceduta in ospedale il 14 maggio 2020, ...La vittima non denunciò mai le violenze subite. L'accusa è di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi ...Prosegue il processo sulla morte di Lucia Caiazza: la Procura di Napoli ha chiesto 20 anni di reclusione per il compagno.