Violenze in carcere, detenuti pestati mentre giocano a biliardino (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Decine di operatori della Penitenziaria che accerchiano uno o due detenuti per volta: chi assesta un colpo alla testa, chi li prende a calci, chi li picchia sulla schiena o sulla nuca. E' quanto si vede – come scrive la Repubblica – in uno dei nuovi video che testimoniano i pestaggi del 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e che viene pubblicato in esclusiva sul sito del quotidiano. In alcune circostanze, più agenti si concentrano contemporaneamente su un'unica vittima. I reclusi – è il racconto di Repubblica – si muovono a passi lenti, piegati dalla paura, le mani in testa nel tentativo di parare i ...

