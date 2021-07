Uomini e Donne, ex corteggiatrice annuncia di aspettare il primo figlio da un famoso allenatore di calcio: ecco chi è (Di martedì 6 luglio 2021) Ricordate Angela Robusti, ex corteggiatrice di Luca Onestini nell’edizione 2016 – 2017 di “Uomini e Donne“? Ora ha 31 anni ed è felicemente fidanzata a Filippo (Pippo) Inzaghi, 48, attualmente allenatore del Brescia, e hanno annunciato su Instagram di aspettare il loro primo bambino. Il post L’ex calciatore e fratello di Simone Inzaghi (dal 3 giugno tecnico dell’Inter) ha postato sul social una tenera foto di sé, mentre abbraccia la compagna incinta, appoggiandole una mano sul ventre. Dopo aver esordito con bellissime e “definitive” parole per la bella modella ed ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 6 luglio 2021) Ricordate Angela Robusti, exdi Luca Onestini nell’edizione 2016 – 2017 di ““? Ora ha 31 anni ed è felicemente fidanzata a Filippo (Pippo) Inzaghi, 48, attualmentedel Brescia, e hannoto su Instagram diil lorobambino. Il post L’ex calciatore e fratello di Simone Inzaghi (dal 3 giugno tecnico dell’Inter) ha postato sul social una tenera foto di sé, mentre abbraccia la compagna incinta, appoggiandole una mano sul ventre. Dopo aver esordito con bellissime e “definitive” parole per la bella modella ed ...

