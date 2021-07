Traffico Roma del 06-07-2021 ore 18:00 (Di martedì 6 luglio 2021) Luceverde Roma L’hai trovati dalla redazione Buon pomeriggio è stata riaperta al transito in autostrada A24 Roma-l’aquila-teramo allungo bloccata a causa di un grave incidente tra Castel Madama e Vicovaro Mandela in direzione dell’Aquila sta per essere ultimato il recupero dei veicoli rimasti coinvolti nell’incidente sulla raccolta un’aria abbiamo coda in carreggiata interna dalla Nomentana all’uscita la carreggiata esterna rallentamenti con Coda a tratti tra le uscite confine Romania sulla tangenziale code tra Corso Francia e una Salaria in direzione San Giovanni al centro rallentamenti sono segnalati dalla polizia locale per un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 luglio 2021) LuceverdeL’hai trovati dalla redazione Buon pomeriggio è stata riaperta al transito in autostrada A24-l’aquila-teramo allungo bloccata a causa di un grave incidente tra Castel Madama e Vicovaro Mandela in direzione dell’Aquila sta per essere ultimato il recupero dei veicoli rimasti coinvolti nell’incidente sulla raccolta un’aria abbiamo coda in carreggiata interna dalla Nomentana all’uscita la carreggiata esterna rallentamenti con Coda a tratti tra le uscite confinenia sulla tangenziale code tra Corso Francia e una Salaria in direzione San Giovanni al centro rallentamenti sono segnalati dalla polizia locale per un ...

