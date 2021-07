Torna l'anticiclone africano: in arrivo afa e temperature fino a 40 gradi (Di martedì 6 luglio 2021) Prepariamoci a giorni difficili: nei prossimi giorni l'alta pressione dell'anticiclone Nord - africano tornerà a occupare con decisione quasi tutta l'Italia, dando così origine alla seconda intensa ... Leggi su globalist (Di martedì 6 luglio 2021) Prepariamoci a giorni difficili: nei prossimi giorni l'alta pressione dell'Nord -tornerà a occupare con decisione quasi tutta l'Italia, dando così origine alla seconda intensa ...

Advertising

globalistIT : - ilquotidianoweb : #Meteo, in arrivo la fiammata dell'#anticiclone africano: si torna ai 40° #caldo #ilquotidianoweb - antonellaa262 : Meteo Napoli: l’anticiclone africano torna a farla da padrone da Nord a Sud, con le temperature che sfioreranno i 4… - Ettore572 : RT @iconaclima: Sul Mediterraneo centrale e l’#Italia torna a espandersi l'anticiclone nord-africano: al via una nuova ondata di #caldo > h… - WaldenJulia2 : RT @iconaclima: Sul Mediterraneo centrale e l’#Italia torna a espandersi l'anticiclone nord-africano: al via una nuova ondata di #caldo > h… -