Advertising

Giorno_Varese : Ternate: scontro fra scooterone e moto. Muore centauro di 52 anni - varesenews : Scontro tra due moto a Ternate: una vittima -

Ultime Notizie dalla rete : Ternate scontro

varesenews.it

Incidente mortale oggi, martedì 6 luglio, a, nella zona al confine con Travedona Monate. Poco prima delle 13.30 in via Mazzini, la ... rimasto ferito nello" ...Un motociclista di 52 anni è morto quest'oggi - martedì 6 luglio - ain seguito a un incidente stradale che ha coinvolto due moto che viaggiavano in direzioni opposte. Loè avvenuto poco prima delle 13,30 sulla strada - via Giuseppe Mazzini - che ...Sul posto elisoccorso e ambulanza. Lievi ferite anche per l'altro motociclista, un 32enne Incidente mortale oggi, martedì 6 luglio, a Ternate, nella zona al confine con Travedona Monate. Poco prima de ...Non si ferma la lunga scia di morte sulle strade della provincia di Varese. Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 13.15 di oggi a Ternate, in via Mazzini. Ancora poco chiara la dina ...