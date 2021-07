Temptation Island 2021, riassunto seconda puntata: Tommaso tradisce Valentina, le lacrime di Alessio (Di martedì 6 luglio 2021) Come avevamo anticipato, anche questa seconda puntata di Uomini e Donne è stata dedicata in gran parte alla coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, che ha dato spettacolo con un falò di confronto degno di nota. Si è parlato anche di Claudia e Ste, che quasi certamente ormai non si sposeranno il 7 agosto prossimo come avevano preventivato, e di Stefano e Manuela, la coppia di Brindisi che sembra sempre più lontana e non fa altro che insultarsi a distanza. Temptation Island 2021, la rabbia di Ste La prima parte della seconda ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 luglio 2021) Come avevamo anticipato, anche questadi Uomini e Donne è stata dedicata in gran parte alla coppia formata daEletti eNulli Augusti, che ha dato spettacolo con un falò di confronto degno di nota. Si è parlato anche di Claudia e Ste, che quasi certamente ormai non si sposeranno il 7 agosto prossimo come avevano preventivato, e di Stefano e Manuela, la coppia di Brindisi che sembra sempre più lontana e non fa altro che insultarsi a distanza., la rabbia di Ste La prima parte della...

