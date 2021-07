Selvaggia Lucarelli Contro Tommaso Zorzi! Botta e Risposta Social! (Di martedì 6 luglio 2021) E’ sContro social tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli! La giornalista di Libero ha preso in giro l’ex opinionista dell’Isola dei famosi per un video su Raffaella Carrà. Ma l’influencer torinese ha risposto per le rime! Ecco che cosa è successo nei dettagli! E’ sContro social tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli! Il motivo? L’influencer torinese Tommaso Zorzi, ha pubblicato un video su Raffaella Carrà. Il giovane gieffino ha condiviso con i suoi followers la commozione per la scomparsa della showgirl italiana. Chi lo segue, sa che ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 6 luglio 2021) E’ ssocial traZorzi e! La giornalista di Libero ha preso in giro l’ex opinionista dell’Isola dei famosi per un video su Raffaella Carrà. Ma l’influencer torinese ha risposto per le rime! Ecco che cosa è successo nei dettagli! E’ ssocial traZorzi e! Il motivo? L’influencer torineseZorzi, ha pubblicato un video su Raffaella Carrà. Il giovane gieffino ha condiviso con i suoi followers la commozione per la scomparsa della showgirl italiana. Chi lo segue, sa che ...

Advertising

fede376377926 : Ripetiamo tutti insieme che Selvaggia Lucarelli ha rotto il cazzo #tzvip - emifreal : Selvaggia lucarelli dovrebbe farsi un bel bagno di umiltà perché lei attacca sempre tutti in primis ultimamente c'è… - celebrityskin__ : ma Selvaggia Lucarelli (nel caso cercassi il tuo nome qui) perché non commenta e risponde a quello per cui tommaso… - paneetrash : RT @paneetrash: Selvaggia Lucarelli contro Giorgia Soleri la fidanzata di Damiano, insinuando che la loro sia una relazione tossica. Segnal… - summer_AIMH : Tommaso Zorzi ended Selvaggia Lucarelli con una igs. IO TI AMO #TZVIP -