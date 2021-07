(Di martedì 6 luglio 2021) Non è bastata l’arena di Nimes scambiata per il, nel video ufficiale78esima edizione dell’Open d’Italia che si terrà dal 2 al 5 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia, alle porte di. Ieri laVirginiaha “calcato la mano” con un’altra. Durante la presentazione ufficiale dell’evento laha infatti detto che “Dal green si può ammirare anche ladel, unoeccezionale”. Talmente eccezionale che nessuno, finora, ...

Advertising

SkyTG24 : Gaffe della sindaca di #Roma, Virginia #Raggi, durante la conferenza stampa di presentazione degli Open d’Italia di… - CorriereCitta : Roma, gaffe della sindaca Raggi: “La cupola del Colosseo: uno scenario davvero eccezionale’ - maximchd : RT @tempoweb: Osho rivela il segreto di #Roma e della #Raggi: la foschia oscura la cupola del #Colosseo #6luglio #iltempoquotidiano https:… - GrendelFTMoor : RT @tempoweb: Osho rivela il segreto di #Roma e della #Raggi: la foschia oscura la cupola del #Colosseo #6luglio #iltempoquotidiano https:… - GHERARDIMAURO1 : RT @tempoweb: Osho rivela il segreto di #Roma e della #Raggi: la foschia oscura la cupola del #Colosseo #6luglio #iltempoquotidiano https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma gaffe

Non era unaallora quella del sindaco diche aveva invitato i golfisti a riempirsi gli occhi con quella visione... Ennesimaincredibile della Raggi. Ecco il nuovo monumento a: ...... gli incontri di Calenda, Michetti e Gualtieri con i Comitati di quartiere Calenda a tutto campo: 'Ecco dove voglio fare lo stadio della' Raggi, nuovaper la sindaca: arriva 'la cupola del ...Osho ha scoperto il segreto del Colosseo. Duemila anni di foschia l'avevano nascosto a tutti, ma ha ragione Virginia Raggi e anche Papa Francesco ...L'attore Can Yaman anche per la partita degli Europei Italia-Spagna tifa la Nazionale azzurra, indossando la mascherina con il tricolore in verticale ...