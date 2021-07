Raffaella Carrà | com’era ‘dietro le quinte’ Walter Santillo racconta | “Pronta a fare le 2 di notte per un copione E poi? Si giocava a carte | senza soldi ma con ‘penitenze' ”

(Di martedì 6 luglio 2021) Nostra Signora dello Spettacolo se n’è andata.nel suo stile, l’ha fatto in maniera estremamente discreta.far… Rumore, che pure le piaceva tanto. Proprio per questa sua riservatezza, i fan che oggi piangonopoco sanno del suo “dietro le quinte”, delle sue passioni e del suo modo di lavorare, perché dei suoi spettacoli è quasi sempre stata anche coautrice, insieme a un pool di fidati collaboratori. Tra di essi vi è, che 26 anni fa fu notato dalla soubrette durante alcuni show con Carlo Conti & C. e lo volle con sé come primo inviato di ...

Lorella Cuccarini h a ricordato, morta all'età di 78 anni . Per l'insegnante di Amici laè stato un mito assoluto, un vero punto di riferimento anche se però le due non hanno mai lavorato insieme. Pare anche ...Dalla Spagna arriva un omaggio speciale per: il suo successo e la sua professionalità non hanno avuto confini Foto: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.com