Perché non ci sembrava possibile che l’era Carrà finisse (Di martedì 6 luglio 2021) Si fa presto a parlare di icone e ci si confonde facilmente, tra falsi miti e facili entusiasmi. Quelle vere però attraversano le epoche e cambiano il costume di un paese: Raffaella Carrà era un’icona. Questo è il primo motivo per cui adesso sentiamo di aver perso qualcuno di importante, come se ci riguardasse personalmente. Che poi, siamo così sicuri che non ci riguardi da vicino? Raffaella Carrà: la colonna sonora di diverse generazioni Per me non c’è stata festa senza la Carrà. Non c’è stato compleanno senza Tuca Tuca, non c’è stato Capodanno senza il trenino di Tanti auguri, non c’è stata serata tra amici senza Pedro, né alcun tipo di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 luglio 2021) Si fa presto a parlare di icone e ci si confonde facilmente, tra falsi miti e facili entusiasmi. Quelle vere però attraversano le epoche e cambiano il costume di un paese: Raffaellaera un’icona. Questo è il primo motivo per cui adesso sentiamo di aver perso qualcuno di importante, come se ci riguardasse personalmente. Che poi, siamo così sicuri che non ci riguardi da vicino? Raffaella: la colonna sonora di diverse generazioni Per me non c’è stata festa senza la. Non c’è stato compleanno senza Tuca Tuca, non c’è stato Capodanno senza il trenino di Tanti auguri, non c’è stata serata tra amici senza Pedro, né alcun tipo di ...

