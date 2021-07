Paura a Roma: scoppia incendio in un deposito di legname, il rogo si propaga anche a un capannone (FOTO) (Di martedì 6 luglio 2021) Ancora un incendio a Roma. Dalle 5.58 di questa mattina i vigili del Fuoco con due Aps, quatto botti e con il funzionario di servizio sono arrivati in via Salaria al civico 1533 per domare le fiamme in un’attività industriale. Leggi anche: Spaventoso incendio a Fiumicino, fiamme in una carrozzeria: 12 auto distrutte, avvertite esplosioni (FOTO E VIDEO) L’incendio, inizialmente, è partito da un deposito di legame, poi si è propagato e ha interessato un capannone confinante, dove all’interno avviene la lavorazione di metalli. Fortunatamente, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021) Ancora un. Dalle 5.58 di questa mattina i vigili del Fuoco con due Aps, quatto botti e con il funzionario di servizio sono arrivati in via Salaria al civico 1533 per domare le fiamme in un’attività industriale. Leggi: Spaventosoa Fiumicino, fiamme in una carrozzeria: 12 auto distrutte, avvertite esplosioni (E VIDEO) L’, inizialmente, è partito da undi legame, poi si èto e ha interessato unconfinante, dove all’interno avviene la lavorazione di metalli. Fortunatamente, ...

