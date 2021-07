Paddington 3: le riprese inizieranno nel 2022 (Di martedì 6 luglio 2021) Studiocanal ha svelato quando dovrebbero iniziare le riprese di Paddington 3, la nuova avventura del simpatico orsetto. Le riprese di Paddington 3 inizieranno nella primavera del 2022: Studiocanal ha condiviso l'atteso aggiornamento durante la presentazione dei prossimi progetti che verranno prodotti. Per ora, tuttavia, non sono stati rivelati i dettagli riguardanti gli attori che reciteranno nel terzo capitolo delle avventure del simpatico orsetto. La storia di Paddington 3 sarà firmata da Paul King, Simon Farnaby e Mark Burton, che svilupperà poi la sceneggiatura in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 luglio 2021) Studiocanal ha svelato quando dovrebbero iniziare ledi3, la nuova avventura del simpatico orsetto. Ledinella primavera del: Studiocanal ha condiviso l'atteso aggiornamento durante la presentazione dei prossimi progetti che verranno prodotti. Per ora, tuttavia, non sono stati rivelati i dettagli riguardanti gli attori che reciteranno nel terzo capitolo delle avventure del simpatico orsetto. La storia di3 sarà firmata da Paul King, Simon Farnaby e Mark Burton, che svilupperà poi la sceneggiatura in ...

