Offensiva talebana contro forze afghane | centinaia fuggono in Tagikistan

(Di martedì 6 luglio 2021) Le autorità tagike hanno reso noto che oltre mille soldati dellearmatehanno attraversato il confine tra Afghanistan eper sfuggire a un’. Un’agenzia tagika ha dichiarato in un comunicato: “In base al principio di buon vicinato e in ossequio alla posizione di non interferenza negli affari interni dell’Afghanistan, è stato

Il consigliere per la sicurezza nazionale Hamdullah Mohib ha detto che le forze governative non si aspettavano l', assicurando che avrebbero "assolutamente e sicuramente" ...11.22contro forze afghane Oltre mille soldati dell'esercito regolare afghano hanno attraversato il confine tra Afghanistan e Tagikistan per sfuggire a un'dei talebani. Lo ...Le autorità tagike hanno reso noto che i soldati delle forze afghane hanno attraversato il confine per sfuggire a un’offensiva talebana.Il gruppo macina distretti su distretti, esercito afghano in fuga. Vuota la base di Bagram in cui stazionavano 100mila soldati: del cuore pulsante dell’invasione Usa non resta nulla, nemmeno acqua e l ...