Nuova Nintendo Switch ufficiale con schermo OLED da 7”. Arriva l’8 ottobre (Di martedì 6 luglio 2021) Nintendo ha annunciato la Nuova Switch. Non è la Switch Pro che tutti si aspettavano, ma è una versione uguale al modello attuale con schermo OLED e 64 GB di memoria. Ad un prezzo che non cambia.... Leggi su dday (Di martedì 6 luglio 2021)ha annunciato la. Non è laPro che tutti si aspettavano, ma è una versione uguale al modello attuale cone 64 GB di memoria. Ad un prezzo che non cambia....

Digital_Day : Non è la Switch Pro e non c'è il 4K. E' una normale Switch, con un OLED al posto dell'LCD - EremitaMancato : Con la 'nuova' Switch, Nintendo vi ha fatto capire che avete rotto il cazzo. - FullMetalGlicoz : Io sono sconvolto da Nintendo e la nuova Switch. Unica cosa positiva è che non devo comprarla nuova. - Cpt_Chloe_ : 350 dollari per una nuova Switch con uno schermo migliore ma un hardware dell'anteguerra. A 280 si trova una Serie… - Techiseasy_ : Nintendo ha appena annunciato la nuova #NintendoSwitch modello OLED (forse conosciuta come Nintendo Switch Pro) ??… -