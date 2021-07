Mutuo non erogato per completare la scuola, sindaco occupa aula dell’Istituto bancario (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuonabitacolo (Sa) – L’istituto bancario non eroga il Mutuo ad un comune ed il sindaco occupa l’aula consiliare della stessa banca. Accade a Buonabitacolo, in provincia di Salerno. Il primo cittadino, Giancarlo Guercio, da qualche ora ha iniziato la singolare protesta. “Non ho intenzione di lasciare – spiega il sindaco – la sede della Banca fino a quando non forniranno a me, ai miei concittadini e all’Ente che mi onoro di guidare una risposta chiara sull’erogazione del Mutuo”. I fondi richiesti, circa 250mila euro, dovrebbero essere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuonabitacolo (Sa) – L’istitutonon eroga ilad un comune ed ill’consiliare della stessa banca. Accade a Buonabitacolo, in provincia di Salerno. Il primo cittadino, Giancarlo Guercio, da qualche ora ha iniziato la singolare protesta. “Non ho intenzione di lasciare – spiega il– la sede della Banca fino a quando non forniranno a me, ai miei concittadini e all’Ente che mi onoro di guidare una risposta chiara sull’erogazione del”. I fondi richiesti, circa 250mila euro, dovrebbero essere ...

