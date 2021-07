MotoGP, Mondiale 2021: cancellato il GP d’Australia, subentra quello dell’Algarve (Di martedì 6 luglio 2021) Rivoluzionato il calendario del Mondiale 2021 della MotoGP. A causa delle restrizioni per il Covid-19 e le conseguenti complicazioni per viaggio e vincoli logistici, il Gran Premio d’Australia è stato cancellato in questa stagione. Dorna, FIM ed IRTA hanno comunicato pochi minuti fa questa decisione, con l’obiettivo di tornare a correre sul circuito di Phillip Island nel 2022. Al posto del Grand Premio d’Australia si correrà quello dell’Algarve sul circuito di Portimao. Il Portogallo concederà il bis in questa stagione, visto che la gara portoghese si era ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Rivoluzionato il calendario deldella. A causa delle restrizioni per il Covid-19 e le conseguenti complicazioni per viaggio e vincoli logistici, il Gran Premioè statoin questa stagione. Dorna, FIM ed IRTA hanno comunicato pochi minuti fa questa decisione, con l’obiettivo di tornare a correre sul circuito di Phillip Island nel 2022. Al posto del Grand Premiosi correràsul circuito di Portimao. Il Portogallo concederà il bis in questa stagione, visto che la gara portoghese si era ...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: Rivoluzionato il calendario 2021 della MotoGP. Cancellato il GP d'Australia e subentra quello dell'Algarve con il bis sul cir… - OA_Sport : Rivoluzionato il calendario 2021 della MotoGP. Cancellato il GP d'Australia e subentra quello dell'Algarve con il b… - pirofix : @SkySportMotoGP @PeccoBagnaia @MotoGP @SandroDonatoG Per il titolo ? Di miglior 4/5 posto !! … x il mondiale .. rip… - infoitsport : MotoGP, Davide Tardozzi: 'Mi dispiace che Viñales abbia scelto di lasciare la Yamaha, spero che resti nel Mondiale' - Nick_cannonier : @MotoGP se Acosta vincesse il mondiale mettiamo Pedro in sottofondo, anche per ricordarla. Apparte gli scherzi... I… -