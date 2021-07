Moda: Giorgetti, ‘è momento di ripartenza, Italia torna in campo’ (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) – “Viviamo un momento di ripartenza, in cui finalmente riaprono anche le fiere e l’Italia torna in campo. Veniamo da un periodo in cui almeno un terzo delle 60mila aziende del settore ha dei problemi, ha vissuto il periodo con grande sofferenza e ha dei problemi di ripartenza”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervendo all’inaugurazione della fiera del tessile Milanounica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) – “Viviamo undi, in cui finalmente riaprono anche le fiere e l’in campo. Veniamo da un periodo in cui almeno un terzo delle 60mila aziende del settore ha dei problemi, ha vissuto il periodo con grande sofferenza e ha dei problemi di”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, intervendo all’inaugurazione della fiera del tessile Milanounica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

