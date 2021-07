Marcello Foa: Cara Rai o ti svegli oppure… (Di martedì 6 luglio 2021) Foa: «La Rai ha 3 anni per entrare nel futuro o sarà il declino» La Repubblica, pagina 6, di Francesco Bei. La Rai, i suoi conti, le prospettive, i rapporti con la politica. Siamo saliti al settimo piano di viale Mazzini per interrogare il presidente Marcello Foa, in uscita tra pochi giorni, su questi tre anni al vertice del servizio pubblico. Ma sulla porta ci coglie la notizia della scomparsa del volto forse più famoso dell’azienda. Non si può che iniziare da Raffaella Carrà. «Ho provato grande commozione. Raffaella ha unito gli italiani attraverso più generazioni. Io la associo alla mia infanzia, quando eravamo tutti incantati a casa, davanti alla Tv, a guardare i suoi ... Leggi su tvzoom (Di martedì 6 luglio 2021) Foa: «La Rai ha 3 anni per entrare nel futuro o sarà il declino» La Repubblica, pagina 6, di Francesco Bei. La Rai, i suoi conti, le prospettive, i rapporti con la politica. Siamo saliti al settimo piano di viale Mazzini per interrogare il presidenteFoa, in uscita tra pochi giorni, su questi tre anni al vertice del servizio pubblico. Ma sulla porta ci coglie la notizia della scomparsa del volto forse più famoso dell’azienda. Non si può che iniziare da Raffaella Carrà. «Ho provato grande commozione. Raffaella ha unito gli italiani attraverso più generazioni. Io la associo alla mia infanzia, quando eravamo tutti incantati a casa, davanti alla Tv, a guardare i suoi ...

