Live Italia-Spagna 1-1 | Berardi trova il gol ma è in fuorigioco

Advertising

tvdellosport : ?? LIVE NOW ?? Esclusiva #Sarri a #Sportitalia: 'Marina ha fatto ostruzionismo per non farmi lasciare il #Chelsea.… - UEFAcom_it : ? GOL | CHIESA!!! ???? Italia ?? Spagna ???? LIVE ?? - UEFAcom_it : Gli Azzurri sul terreno di gioco a Wembley ???? Italia ?? Spagna ???? LIVE ?? - zazoomblog : Italia Spagna 1-1 LIVE: Berardi gol ma era in netto fuorigioco - #Italia #Spagna #LIVE: #Berardi #netto - zazoomblog : Live Italia-Spagna 1-1: azzurri esausti mancano 15 minuti - #Italia-Spagna #1-1: azzurri #esausti -

Ultime Notizie dalla rete : Live Italia

Non è estate, insomma, attorno a Wembley , prima della semifinale degli Europei- Spagna : saranno 14 i gradi durante il match che comincerà alle 21 (le 20 locali) nel tempio londinese. La ...Allo stadio Wembley, il match valido per la semifinale di Euro2020 trae Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Wembley',e Spagna si affrontano nel match valido per la semifinale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiSpagna 1 - 1 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio ...SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE 9' Belotti sbaglia l'ultimo passaggio per Berardi che si sarebbe trovato solo davanti al portiere. 8' Gioco molto spezzettato. 6' Problemi per ...107' - CAMBIO PER L'ITALIA: non ce la fa più Federico Chiesa stremato, entra Bernardeschi al suo posto. Cambio tutto juventino. 106' - VIA AL SECONDO TEMPO ...