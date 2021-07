Leonardo da Vinci: identificati ben 14 discendenti viventi in linea diretta maschile (Di martedì 6 luglio 2021) Il nuovo albero genealogico di Leonardo da Vinci (15452-1519) si estende a 21 generazioni, attraverso 690 anni, e individua 14 discendenti maschi viventi. Lo studio di Alessandro Vezzosi e Agnese Sabato, ricercatori ed animatori del Museo Ideale Leonardo di Vinci (Firenze), offre nuove basi per avanzare nella ricerca del Dna dell'autore della 'Gioconda' Leggi su rainews (Di martedì 6 luglio 2021) Il nuovo albero genealogico dida(15452-1519) si estende a 21 generazioni, attraverso 690 anni, e individua 14maschi. Lo studio di Alessandro Vezzosi e Agnese Sabato, ricercatori ed animatori del Museo Idealedi(Firenze), offre nuove basi per avanzare nella ricerca del Dna dell'autore della 'Gioconda'

