La variante epsilon del coronavirus potrebbe essere più resistente agli anticorpi

Emersa in California e ancora poco diffusa in Europa, epsilon sembrerebbe più resistente agli anticorpi, anche quelli indotti dal vaccino. Fondamentali sequenziamento e tracciamento

Foto: Fusion Medical Animation Unsplash

Se delta, al momento, è la variante di Sars-Cov-2 che desta più preoccupazione, dalla California ne emerge una che dovrà essere tenuta sotto controllo: B.1.427/B.1.429, denominata epsilon, secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Al momento ancora poco diffusa in Europa, la variante possiede tre ...

