Italia in finale di Euro 2020. Battuta la Spagna 5-3 ai rigori (Di martedì 6 luglio 2021) L'Italia vola in finale di Euro 2020. A Wembley la nazionale batte la Spagna 5-3 ai rigori. I tempi regolamentari si erano conclusi 1-1 con reti di Enrico Chiesa al 60? e Alvaro Morata all?80?, che poi ha sbagliato il penultimo rigore. Decisivo dal dischetto Jorginho. In precedenza avevano fallito dagli undici metri Manuel Locatelli e Dani Olmo, che aveva disputato una ottima partita. Gli azzurri torneranno a Wembley nella finale che si disputerà domenica 11 luglio alle 21 per incontrare la vincente tra Inghilterra e Danimarca.

