Italia in finale! A Wembley Spagna sconfitta ai rigori. Mancini: "I meriti sono dei ragazzi" (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'Italia batte 4-2 la Spagna ai calci di rigore (1-1 nei tempi regolamentari) e accede alla finale di Euro 2020, dove affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Uno a uno dopo i supplementari (gol di Chiesa e Morata) e, al termine di una partita sofferta siamo premiati dal dischetto. La Spagna con un possesso di palla continuo mette in difficoltà gli azzurri. I tempi supplementari non cambiano il match e si va alla lotteria dei calci di rigore. A Wembley l'Italia supera ai rigori la Spagna e stacca il biglietto per l'ultimo atto di questi Europei.

