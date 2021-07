In Spagna migliaia di persone stanno protestando contro l’uccisione di un uomo gay (Di martedì 6 luglio 2021) In questi giorni migliaia di persone stanno partecipando alle manifestazioni organizzate in diverse città spagnole contro l’uccisione di Samuel Luiz, un uomo gay di 24 anni che la notte tra venerdì e sabato era stato picchiato e ucciso a La Leggi su ilpost (Di martedì 6 luglio 2021) In questi giornidipartecipando alle manifestazioni organizzate in diverse città spagnoledi Samuel Luiz, ungay di 24 anni che la notte tra venerdì e sabato era stato picchiato e ucciso a La

Advertising

ilpost : In Spagna migliaia di persone stanno protestando contro l’uccisione di un uomo gay - Adnkronos : #Omofobia, massacrato e ucciso di botte in #Spagna: migliaia in piazza. - PaoloX68 : RT @ilpost: In Spagna migliaia di persone stanno protestando contro l’uccisione di un uomo gay - silviaindump : RT @ilpost: In Spagna migliaia di persone stanno protestando contro l’uccisione di un uomo gay - drya_fly : RT @ilpost: In Spagna migliaia di persone stanno protestando contro l’uccisione di un uomo gay -