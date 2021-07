Immissioni in ruolo docenti 2021: Abruzzo apre l’istanza per la fase 1 (Di martedì 6 luglio 2021) A partire dal 6 luglio e fino alle ore 23:59 del giorno 8 luglio 2021 verranno aperte le funzioni POLIS per l’inserimento dell’ordine di preferenza delle province della Regione Abruzzo (e/o delle combinazioni provincia/classe di concorso in caso di presenza su più graduatorie) da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie concorsuali della scuola dell’Infanzia e Primaria, posti comuni e di sostegno L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) A partire dal 6 luglio e fino alle ore 23:59 del giorno 8 luglioverranno aperte le funzioni POLIS per l’inserimento dell’ordine di preferenza delle province della Regione(e/o delle combinazioni provincia/classe di concorso in caso di presenza su più graduatorie) da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie concorsuali della scuola dell’Infanzia e Primaria, posti comuni e di sostegno L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2021: Abruzzo apre l’istanza per la fase 1 - GazzettaDellaSc : Immissioni in ruolo docenti 2021, Puglia apre istanza per presentare domanda - ProDocente : Immissioni in ruolo docenti 2021, Puglia apre istanza per presentare domanda - orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2021, Puglia apre istanza per presentare domanda - ProDocente : Immissioni in ruolo docenti 2021, in Friuli Venezia Giulia domanda dal 6 al 10 luglio per la fase 1 -