Graduatorie ad esaurimento, dal 6 al 16 luglio scioglimento della riserva (Di martedì 6 luglio 2021) Il decreto del ministero dell'Istruzione numero 178 del 17 giugno 2021 "Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento" indica il periodo 6-16 luglio entro il quale sciogliere la riserva. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Il decreto del ministero dell'Istruzione numero 178 del 17 giugno 2021 "Procedure didelle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nellead" indica il periodo 6-16entro il quale sciogliere la. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Graduatorie ad esaurimento, dal 6 al 16 luglio scioglimento della riserva - orizzontescuola : Graduatorie ad esaurimento, dal 6 al 16 luglio scioglimento della riserva - GabrieleIuvina1 : @ExtremaRatio4 #scuola Il possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non consent… - AniefTorino : Depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) con effetto retroattivo dalla data di inserimento. - infoitinterno : Graduatorie ad esaurimento, reinserimento in caso di mancato aggiornamento. Possibile inserirsi anche in GPS -