Giulia Stabile | si emoziona per le bellissime parole di Mara Venier

La notizia di vedere la presenza di Giulia Stabile a Una voce per Padre Pio a tenuto tanti ragazzi attaccati alla televisione aspettando di vedere la loro beniamina esibirsi. Verso le 23:30 di domenica 4 luglio 2021, la ballerina ha fatto contenti i suoi tanti fan, ballando sulle note di I'm Kissing You, Il ballo nel quale ha fatto la parte di Giulietta. Subito dopo, la ragazza ha fatto il suo appello fino a che i suoi fan facessero una piccola donazione per quelli più poveri, ma non è passato in osservato al pubblico il momento di imbarazzo che ha avuto la ballerina quando Mara Venier gli ha fatto sapere di averla vista ...

