Deboli i mercati europei

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia che aspettano l’avvio di Wall Street rimasta chiusa ieri per fesitivtà. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,20%. Seduta positiva per l’oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,88%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell’1,57%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,78%. Tra idel Vecchio Continente discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,35%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,18%, ...