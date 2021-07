Congedo 2021 per genitori: fruizione in modalità oraria e incompatibilità (Di martedì 6 luglio 2021) L’Inps ha rilasciato nella giornata del 5 luglio 2021 la Circolare numero 96, fornendo informazioni utili riguardo la fruizione in modalità oraria del Congedo 2021 per genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. La legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 30/2021 ha introdotto infatti la possibilità di fruire del Congedo anche in ... Leggi su leggioggi (Di martedì 6 luglio 2021) L’Inps ha rilasciato nella giornata del 5 lugliola Circolare numero 96, fornendo informazioni utili riguardo laindelper, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. La legge 6 maggio, n. 61, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 30/ha introdotto infatti la possibilità di fruire delanche in ...

