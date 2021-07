Certificazione unica, come si applicano le addizionali Irpef trattenute nello stipendio da marzo a novembre: la spiegazione di NoiPA (Di martedì 6 luglio 2021) Le modalità di applicazione delle addizionali Irpef e la loro rappresentazione nella Certificazione unica spiegate nel dettaglio da NoiPA. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati è prevista una particolare disciplina per la determinazione e il versamento delle addizionali Irpef, dovute: a titolo di acconto (per la sola addizionale comunale); a titolo di saldo (per l’addizionale regionale e comunale). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Le modalità di applicazione dellee la loro rappresentazione nellaspiegate nel dettaglio da. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati è prevista una particolare disciplina per la determinazione e il versamento delle, dovute: a titolo di acconto (per la sola addizionale comunale); a titolo di saldo (per l’addizionale regionale e comunale). L'articolo .

Advertising

NoiPA_social : ?? #Addizionali comunali e regionali ? Come vengono applicate e dove trovarle nella #CU2021 ?? ?? Leggi tutte le info… - FuryBionda : @AC_Jcuervo @trattomale Ho chiesto ieri, sia che faccia la procedura online o direttamente allo sportello, c'è un t… - Alt_Em_End : L'unica certificazione non aspettata può esser solo quella dell'EP. E io un po' me la sento da stamane ma allo stes… - ilavch : l’unica certificazione che potrebbe arrivare oggi sarebbe per l’ep, ma non è neanche detto - RossiP45 : @tdrclaudio C.U. certificazione unica -