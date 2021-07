Cerruti | Il Pallone d' Oro lo merita un calciatore del Milan

Leggi su sportevai

(Di martedì 6 luglio 2021) Albertonon ha dubbi, ild'Oro lo meriterebbe undel. Nel suo lungo e articolato editoriale pernews, l'ex giornalista della Gazzetta dello Sport spiega perché il riconoscimento dovrebbe essere assegnato a Simon Kjaer, rivelatosi determinante non solo in campo e non solo con la maglia del. Kjaer, la proposta di ...