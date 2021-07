“Can Yaman furioso”, “Diletta Leotta lo trattiene”: cos’è successo davvero in Turchia | VIDEO (Di martedì 6 luglio 2021) Sui giornali italiani circola la notizia dell’attore turco Can Yaman furioso contro la stampa durante il viaggio in Turchia con la fidanzata Diletta Leotta. Dopo una cena con i genitori di lui, la coppia si è trovata circondata dai giornalisti. Can Yaman avrebbe quindi “strattonato bruscamente Diletta Leotta” per proteggerla dalla tempesta di domande insistenti dei reporter. Ma in realtà, come mostra il VIDEO che arriva dalla Turchia, l’attore turco non ha in alcun modo strattonato la sua compagna. Diletta ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Sui giornali italiani circola la notizia dell’attore turco Cancontro la stampa durante il viaggio incon la fidanzata. Dopo una cena con i genitori di lui, la coppia si è trovata circondata dai giornalisti. Canavrebbe quindi “strattonato bruscamente” per proteggerla dalla tempesta di domande insistenti dei reporter. Ma in realtà, come mostra ilche arriva dalla, l’attore turco non ha in alcun modo strattonato la sua compagna....

Advertising

fanpage : Assediati dai giornalisti dopo una cena con i genitori. Cosa sarebbe successo a Can Yaman e Diletta Leotta in Turc… - MarioManca : Alessio rilassati, non sarai mai Can Yaman. #temptationisland - yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - Olga87675541 : @Mary96231807 La polizia non può fare niente nemmeno se vengono diffidate con denuncia povero Can questa gente pens… - infoitcultura : Can Yaman furioso strattona Diletta Leotta? La verità in un video -