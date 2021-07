Berrettini-Auger-Aliassime | quarto Wimbledon | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di martedì 6 luglio 2021) Matteoaffronterà Felixnei quarti di finale di2021. Il tennista italiano, protagonista fino a questo momento di un’autentica cavalcata sull’erba londinese, dovrà fare i conti col sempre ostico canadese, che al turno precedente ha eliminato a sorpresa il tedesco Alexander Zverev. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento contro un rivale in ottima forma e desideroso di realizzare un altro colpaccio. Il romano, reduce dal comodo successo sul bielorusso Ilya Ivashka, è pronto per una battaglia e insegue la sua prima semifinale in questo Slam. ...

Domani pomeriggio con orario ancora da definire, al Centre Court dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, si disputerà il match Berrettini-Auger Aliassime, valevole per i quarti di finale del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Entrambi i tennisti non avevano mai raggiunto questo prestigioso traguardo e l'hanno ...