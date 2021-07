Beni confiscati: sfregiato immobile consegnato ieri a Quarto (Di martedì 6 luglio 2021) Un immobile confiscato alla camorra e consegnato ieri mattina al Comune di Quarto, in provincia di Napoli, è stato gravemente danneggiato da ignoti, verosimilmente la scorsa notte. Lo rende noto il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 6 luglio 2021) Unconfiscato alla camorra emattina al Comune di, in provincia di Napoli, è stato gravemente danneggiato da ignoti, verosimilmente la scorsa notte. Lo rende noto il ...

