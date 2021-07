AstraZeneca | professore di Biella morto dopo il vaccino | ' Nessuna causalità tra decesso e dose'

Advertising

In merito, poi, alla correttezza della composizione del prodotto Covid - 19 Vaccinelotto Abv5811, conclude la procura 'l'analisi della documentazione acquisita ha permesso di rilevare l' ...... l'insegnante di musica di 57 anni, deceduto il giorno dopo aver ricevuto la prima dose di: "Nessuna causalità col vaccino". L'autopsia aveva stabilito che a uccidere ilfosse ...Una patologia cardiaca non diagnosticata assieme alla febbre post vaccino ha portato alla morte. Per il pm non c'è nessuna causalità "giuridicamente rilevante" ...Era morto il giorno dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid AstraZeneca, Sandro Tognatti, docente 57enne di musica del biellese. Ora la procura di Biella rende noto che ...