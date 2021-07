America's Cup, Bruni: "Bertelli vuole esserci, ma i neozelandesi prendano una decisione" (Di martedì 6 luglio 2021) Bologna, 6 luglio 2021 " Luna Rossa non sarà più challenge of record della prossima edizione dell' America's Cup , ma partirà con un ruolo importante vista la finale persa all'ultimo atto contro New ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Bologna, 6 luglio 2021 " Luna Rossa non sarà più challenge of record della prossima edizione dell''s Cup , ma partirà con un ruolo importante vista la finale persa all'ultimo atto contro New ...

Max Sirena (lo skipper, ndr) sta cercando di tenere in piedi il nucleo più importante e costituire un gruppo di designer all'altezza di poter vincere la Coppa America . C'è la volontà di partire il ...

