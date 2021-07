Adam Driver non vedrà il suo film Annette a Cannes (Di martedì 6 luglio 2021) Il maggior critico? Se stesso. Adam Driver, protagonista con Marion Cotillard del film d’apertura di Cannes 74, Annette di Leos Carax, stasera salirà la Montee des Marches, si siederà nella poltrona rossa del Grand Theatre Lumiere al termine della cerimonia che darà il via al festival (6-17 luglio) e poi appena sfumeranno le luci se ne andrà. Cosa ha detto Adam Driver della sua parte? All’AFP ha detto “odio rivedermi” e questo è diventato, per l’attore di Star Wars, atteso anche in House of Gucci di Ridley Scott, una sorta di rituale ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 6 luglio 2021) Il maggior critico? Se stesso., protagonista con Marion Cotillard deld’apertura di74,di Leos Carax, stasera salirà la Montee des Marches, si siederà nella poltrona rossa del Grand Theatre Lumiere al termine della cerimonia che darà il via al festival (6-17 luglio) e poi appena sfumeranno le luci se ne andrà. Cosa ha dettodella sua parte? All’AFP ha detto “odio rivedermi” e questo è diventato, per l’attore di Star Wars, atteso anche in House of Gucci di Ridley Scott, una sorta di rituale ...

