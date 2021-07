Si scrive Zan ma si legge Quirinale? Le mosse di Renzi nella bussola di Ocone (Di lunedì 5 luglio 2021) Strano destino quello di Matteo Renzi: è stato forse il principale deus ex machina nella nascita degli ultimi due governi, ma si trova praticamente a non poter giocare palla in questo attuale. In verità, nel secondo governo di Giuseppe Conte, forte del suo gruppetto parlamentare (che alla prova dei fatti si è mostrato sempre coeso), Renzi ha costituito una spina nel fianco della maggioranza. Oggi, invece, allargatasi la stessa con l’esecutivo guidato da Mario Draghi, quel ruolo è venuto meno: i voti di Italia Viva sono in genere ininfluenti sui provvedimenti patrocinati dal presidente del Consiglio. Il fatto è che però l’insistenza del Pd ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 luglio 2021) Strano destino quello di Matteo: è stato forse il principale deus ex machinanascita degli ultimi due governi, ma si trova praticamente a non poter giocare palla in questo attuale. In verità, nel secondo governo di Giuseppe Conte, forte del suo gruppetto parlamentare (che alla prova dei fatti si è mostrato sempre coeso),ha costituito una spina nel fianco della maggioranza. Oggi, invece, allargatasi la stessa con l’esecutivo guidato da Mario Draghi, quel ruolo è venuto meno: i voti di Italia Viva sono in genere ininfluenti sui provvedimenti patrocinati dal presidente del Consiglio. Il fatto è che però l’insistenza del Pd ...

