Raffaella Carrà è morta | la malattia tenuta segreta

Advertising

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - DrApocalypse : Addio a #RaffaellaCarrà, il doloroso omaggio di Tiziano Ferro - CiaobyDany : RT @misslefroy: raffaella carrà, 1964 -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

La stagione 1986 - 1987 fu la prima in cui, a condurre Domenica In, fu chiamata una donna. Si trattava di, morta oggi, 5 luglio, a 78 anni . Fu un'edizione accompagnata da diverse polemiche e il clima non semplice portò la conduttrice a sfogarsi in diretta per una vicenda personale. Era il ...El Paìs , La Nacion , La Vanguardia , e ancora blog e siti internazionali continuano a ricordare la regina della televisione italiana, morta oggi, 5 luglio, all'età di 78 anni . Spagna, Argentina, Messico, Venezuela, i Paesi che insieme all'Italia hanno accolto il talento della indimenticata showgirl, ora piangono ...