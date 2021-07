Raffaella Carrà è morta: aveva 78 anni (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Carrà è morta all’età di 78 anni. Scompare così un pezzo di storia della televisione della cultura italiana: il triste annuncio. Raffaella Carrà (Getty Images)Raffaella Carrà è morta a 78 anni. L’annuncio arriva dal coreografo e suo ex compagno Sergio Japino: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Autentica regina della televisione italiana, volto ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 5 luglio 2021)all’età di 78. Scompare così un pezzo di storia della televisione della cultura italiana: il triste annuncio.(Getty Images)a 78. L’annuncio arriva dal coreografo e suo ex compagno Sergio Japino: “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Autentica regina della televisione italiana, volto ...

